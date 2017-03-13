質疑影武者操控教評會 張正琪14日記者會
台大教評會決議解聘教授郭明良與張正琪，張正琪質疑台大教評會決議不合常理，認為有影武者在幕後操控，明天將召開記者會說明。
台大教授郭明良違反學術倫理案，台大教評會2月開會決議，解聘郭明良和張正琪，而張正琪日前召開記者會喊冤，認為調查認定的4篇造假論文中，竟然叫2篇沒有列名、2篇掛名第三作者的她背負責任，調查結果輕重失衡、悖離事實。
台大今天再度發表聲明指出，張正琪2016年申請升等教授時，在升等申請資料中的確有列出這次被認定造假的論文，而另一篇掛名第3作者的論文，張正琪是實驗指導者，因此被認定負有違反學術倫理的責任。
對於台大教評會決議，張正琪認為，台大1月初步報告指出，郭明良違反學術倫理，遭撤稿的查詩婷論文出現大量圖片，及林明燦對論文貢獻度不足以擔任第一作者，但2月教評會審議結果卻反而是她被嚴懲，而輕放擔任共同作者的台大校長楊泮池，質疑不合常理，顯有幕後影武者操控教評會的審議結果。
張正琪明天將在立法院召開記者會，現場將播放部分錄音帶為憑，同時針對台大校方未經三級三審程序審議完成，台大醫學院長就奉校長命令，禁止她赴上課一事，認為此舉有違法定程序，剝奪教師授課權益，明天記者會上也將一併說明。1060313
(中央社)
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