化妝品違規廣告 台灣萊雅遭罰267萬

台北市衛生局公布去年違規廣告開罰841件，其中化妝品佔了529件，超過6成，尤以台灣萊雅39件最高，罰鍰累計267萬元稱后，第2名是美商雅詩蘭黛，有30件，遭罰263萬元，第3名則是愛茉莉太平洋，有16件、開罰151萬元。美妝業者回應表示，這些罰款不是單一品牌所造成，而是集團內各大品牌的總和，目前也都努力改善。

罰鍰居冠的萊雅集團公關代表陳家祥說，昨日休假還沒時間看衛生局所發佈的新聞，她認為，萊雅集團品牌眾多，不是每個都有被罰，只針對蘭蔻與植村秀做出回應，像被舉例的植村秀光燦新肌系列等產品，宣稱「活化細胞、抗發炎、受損肌膚、抗空污、拉提、促進傷口癒合」等違規詞句而受罰，她表示，站在品牌立場，會去了解狀況，修正與改善。

(中時)