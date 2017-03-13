化妝品違規廣告 雅詩蘭黛集團遭罰263萬
台北市衛生局公布去年違規廣告開罰841件，其中化妝品佔了529件，超過6成，尤以台灣萊雅39件最高，罰鍰累計267萬元稱后，第2名是美商雅詩蘭黛，有30件，遭罰263萬元，第3名則是愛茉莉太平洋，有16件、開罰151萬元。美妝業者回應表示，這些罰款不是單一品牌所造成，而是集團內各大品牌的總和，目前也都努力改善。
「雅詩蘭黛特潤超導系列」等產品廣告，訴求「基因修護、中和污染傷害」等誇大不實敘述而受罰，雅詩蘭黛集團公關說，受罰項目已做出改善，「雅詩蘭黛」只是剛好跟集團同名，並不代表受罰都是雅詩蘭黛品牌，針對集團受罰備受矚目，他也虛心表示，接受批評，努力改善。
(中時)
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