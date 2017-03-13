化妝品違規廣告 韓流美妝也入榜

台北市衛生局公布去年違規廣告開罰841件，其中化妝品佔了529件，超過6成，尤以台灣萊雅罰鍰累計267萬元稱冠，第2名是美商雅詩蘭黛，第3名則是愛茉莉太平洋。美妝業者回應表示，這些罰款不是單一品牌所造成，而是集團內各大品牌的總和，目前也都努力改善。

愛茉莉太平洋旗下被點名的雪花秀系列等產品廣告，述及「再生肌膚、逆轉肌齡、強大的抗氧化和抗發炎效果」等違規字句而受罰，雪花秀公關表示，這次列出的罰鍰是統計了集團的總和，重申絕非單一品牌，雪花秀在收到衛生局來函已經做出改善，從去年第4季到今年第1季已經比去年同期減少80％，她認為，品牌這邊都有盡力在做，並且文宣出刊前也都一再檢查，之前被罰的廣告也都已經下架，廣告DM也重新印製。

(中時)