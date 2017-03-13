中國大陸政協建議 獨生子女帶薪照顧父母
大陸很多誕生於80年代的獨生子女的父母們開始進入老年，全國政協委員、中國中車北京二七機車有限責任公司原副總經理李海濱建議，國家應為獨生子女的公民設立帶薪年假，讓獨生子女的孩子們一年能有幾天時間照顧父母親。
《北京晨報》報導，李海濱說，1980年，國務院發出號召，為了爭取在20世紀末把大陸人口控制在12億以內，提倡一對夫婦只生育一個孩子。1982年，國家明確把計畫生育作為基本國策寫入憲法。30多年來，計畫生育基本國策的核心內容之一，就是在城鎮居民中廣泛推行「一對夫妻只生育一個子女」的政策，造就大陸一段時期的獨生子女和獨生子女父母。
現在，當年正處於人口高峰期的獨生子女父母們開始進入老年了，他們的獨生子女組建起的新家庭中有很多是雙獨生子女家庭。李海濱建議，國家為獨生子女的公民設立帶薪年假，讓獨生子女的孩子們能有時間照顧日漸衰老和多病的父母。他建議透過修改《職工帶薪年休假條例》，確定獨生子女的職工增加照顧老人帶薪年假天數和使用方法。
(旺報)
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