拖吊車撞百萬轎車 民眾：趕著去拖別人的車

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百萬轎車的行車紀錄器顯示拖吊車撞擊右前方，車燈玻璃四散，警方初判，轎車迴轉未禮讓直行車。（翻攝畫面）

今天下午3點，內湖區民權東路6段136巷弄發生一起拖吊車撞一台雙門跑車，附近民眾猜測「拖吊車趕著要去賺錢」，警方初判，轎車迴轉未禮讓直行車。

游姓轎車駕駛表示，拖吊車從隧道出來，推測拖吊車的速度和距離應該不會撞上，車子轉過一半，突然感覺車輛劇烈震動，右車燈已經玻璃四散。

拖吊車林姓駕駛撞擊後，車輛往前滑行，撞擊路邊停靠的機車，差一點就衝進民宅，林一度受困車內，經救護人員破壞後將人救出，將他送醫。

警方到場後，雙方經酒測，酒測值均為0。

(中時)