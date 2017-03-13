泰慶祝大象節 水果大餐任象吃到飽

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泰國古都阿育他耶今天慶祝大象節，一藍藍香蕉、甜瓜和鳳梨等一字排開，豐盛的水果自助餐盛宴，60頭大象同時以長長的象鼻捲起水果，盡情享受屬於牠們的節日。

路透社和「曼谷郵報」（Bangkok Post）報導，在大象和訓練員接受當地1位知名佛教僧侶灑聖水和祝禱後，大象把長長的象鼻伸向水果大餐一飽口福。同時現場還可以觀賞到兩頭大象以長長的象牙互鬥，重演古代歷史戰役的場面。

幾世紀來，大象載運戰士前往戰場，在泰國王室典禮中扮演重要角色，在機械化運輸工具還沒問市前，還擔任伐木和其他產業的運輸角色。

大象現在大多被安排在觀光景點，吸引觀光客，不過，動物保育人士表示，牠們往往被不當對待。

阿育他耶大象村經理萊松里安（Laithongrien Meepan）說：「我們希望盡可能減少剝削大象的情況。」

萊松里安表示，園內約1/3的大象不再提供載觀光客的服務，但遊客還是可以碰觸大象，幫大象洗澡和餵食大象。

根據英國保育團體EleAid，泰國目前生活在野外的大象約有3700頭，人類飼養則有4000頭。1060313

(中央社)