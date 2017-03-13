原民土地正義 高金：爭取納入促轉條例

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無黨團結聯盟立委高金素梅今天表示，要解決土地正義只有立法，本會期將爭取原民土地正義納入促轉條例草案二、三讀，若執政黨要以多數暴力闖關，一定堅持記名投票。

原住民族傳統領域劃設辦法爭議持續延燒，高金素梅今天在立法院召開「沒人可以代表原住民放棄80萬公頃傳統領域」記者會，並邀請排灣族詩人、原住民運動者莫那能與會。

高金素梅表示，上會期審查促轉條例草案，執政黨以多數暴力將原民的轉型正義排除並一讀送出，這個會期法案將二、三讀，她一定會全力以赴，爭取納入原住民土地正義，若執政黨還是要多數暴力闖關，將堅持記名投票，讓原民同胞看清楚誰在抵制原民的轉型正義。

高金素梅說，真正要解決土地正義只有立法，但15年來，每逢土地問題，立法院內的政黨界線就變得模糊、原漢界線隱然浮現。

對於劃設辦法無法將傳統領域內的私有地劃為原住民族土地，高金素梅指出，即使是行政院，也只能依法依權責將公有地經調查後，將屬於原民傳統領域的部分劃編為原民土地。至於私有地，只能個案透過司法訴訟、或納進促轉通案解決。

莫那能表示，現狀是180萬公頃的傳統領域開發完全不受原基法21條的限制，一旦劃設辦法通過，馬上有80萬公頃的傳統領域受到限制，任何開發都必須經過諮商同意。

莫那能說，而退回劃設辦法，就是維持現狀。如此，是否要退回劃設辦法，是很簡單的抉擇。1060313

(中央社)