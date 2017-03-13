Uni Girls新妹亮相 惡補50首應援曲

職棒統一7-ELEVEn獅啦啦隊Uni Girls新球季加入軒軒、馬妹、Yuri、璇璇、葛瑞絲、妮可等6名新學妹，今天首次公開亮相，在開季前惡補50多首應援歌曲。

Uni Girls今年共12名成員編制，今天全體集合在台北練舞，準備在16日起的官辦熱身賽於斗六棒球場表演。

統一獅本季除了識別標誌、球衣更新，啦啦隊女孩的舞衣也有新風貌，今天全體穿上白色、橘色搭配的正式表演服裝，並且在舞蹈教室驗收這1個月以來的集訓成果。

統一獅啦啦隊本季加入好幾首新的應援歌曲，風格多樣，舞蹈風格在原本的健康活力之外，也加入了一點小性感。

新成員馬妹說，要學的歌曲有50多首，學姐一聽到就會跳，學妹們還要更努力，希望在熱身賽呈現最好的一面，最喜歡的是球員買嘉儀的應援曲。

新成員璇璇跟著爸爸一起看球賽，「從小就看高志綱打球」很期待可以在球場上為統一獅加油。1060313

(中央社)