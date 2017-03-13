樂團控盜歌曲申請補助 有料音樂致歉

樂團茄子蛋今天在臉書上指出，有料音樂下載樂團放在網路上的Demo申請文化部補助，有料音樂回應，這當中有誤會，也為沒善盡與樂團溝通致歉，今晚9時將與文化部三方溝通。

樂團「茄子蛋」今天在臉書粉絲頁發表聲明，指出有料音樂在沒有他們授權的情況下，將茄子蛋歷年來放在網路上的6、7首demo燒錄成CD，放進有料音樂申請文化部「流行音樂產業輔導促進計畫」補助案的結案報告裡，補助金額達新台幣600萬元，茄子蛋強調，「我們與有料音樂（The Wall）並未有任何形式的合作」。

有料音樂執行長傅鉛文（Orbis）表示，「這當中有誤會」，他表示，今晚9時，茄子蛋樂團、有料音樂、文化部，三方會一起坐下來溝通。

有料音樂發聲明澄清，有料音樂在2015年獲得文化部產業輔導補助案，這個補助是補助音樂廠牌，並非單一樂團或特定專案。當時有料音樂的計畫補助包括「滅火器海外與國內演唱會、MV拍攝、單曲製作」、「黃子軒專輯製作（並再獲金曲獎最佳客語專輯）以及相關MV、網路宣傳等」、「幻日國內外巡迴演唱」、「其他音樂廠牌發展計畫」。

不過在2016 年初期中審查時，由於滅火器樂團出走，因此有料音樂向文化部申請計畫變更，新增計畫包括「Hello Nico海外巡演、單曲MV製作、媒體與網路廣告等」，同時補充其他已經洽談全經紀合作並進入製作期的茄子蛋樂團等，放入變更後的計畫內，並獲得評審委員同意通過。

有料音樂指出，確實已經獲得茄子蛋樂團簽署全經紀合約的口頭同意，但2016年4月「茄子蛋」提出預付版稅與共享版權的要求，有料音樂考量公司營運情況並無法支付每月之預付金，因此未能達成合約簽署，改行非專屬經紀與未來保留洽談唱片代理發行。

詢問為何在還沒確定和茄子蛋樂團簽約，就將計畫變更送審文化部？有料音樂表示，當時是希望同步進行，但坦言這方面確實有疏失，「對於期間未能善盡與樂團溝通的工作，造成流行音樂業界、文化部等的困擾，我們對此致上十二萬分的歉意，並希望能獲得樂團的諒解」。

文化部影視局表示，正在了解中，並將發函該公司請其說明，倘查證屬實，將依相關規定處理。1060313

(中央社)