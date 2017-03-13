樂團控盜歌曲申請補助 有料音樂致歉
樂團茄子蛋今天在臉書上指出，有料音樂下載樂團放在網路上的Demo申請文化部補助，有料音樂回應，這當中有誤會，也為沒善盡與樂團溝通致歉，今晚9時將與文化部三方溝通。
樂團「茄子蛋」今天在臉書粉絲頁發表聲明，指出有料音樂在沒有他們授權的情況下，將茄子蛋歷年來放在網路上的6、7首demo燒錄成CD，放進有料音樂申請文化部「流行音樂產業輔導促進計畫」補助案的結案報告裡，補助金額達新台幣600萬元，茄子蛋強調，「我們與有料音樂（The Wall）並未有任何形式的合作」。
有料音樂執行長傅鉛文（Orbis）表示，「這當中有誤會」，他表示，今晚9時，茄子蛋樂團、有料音樂、文化部，三方會一起坐下來溝通。
有料音樂發聲明澄清，有料音樂在2015年獲得文化部產業輔導補助案，這個補助是補助音樂廠牌，並非單一樂團或特定專案。當時有料音樂的計畫補助包括「滅火器海外與國內演唱會、MV拍攝、單曲製作」、「黃子軒專輯製作（並再獲金曲獎最佳客語專輯）以及相關MV、網路宣傳等」、「幻日國內外巡迴演唱」、「其他音樂廠牌發展計畫」。
不過在2016 年初期中審查時，由於滅火器樂團出走，因此有料音樂向文化部申請計畫變更，新增計畫包括「Hello Nico海外巡演、單曲MV製作、媒體與網路廣告等」，同時補充其他已經洽談全經紀合作並進入製作期的茄子蛋樂團等，放入變更後的計畫內，並獲得評審委員同意通過。
有料音樂指出，確實已經獲得茄子蛋樂團簽署全經紀合約的口頭同意，但2016年4月「茄子蛋」提出預付版稅與共享版權的要求，有料音樂考量公司營運情況並無法支付每月之預付金，因此未能達成合約簽署，改行非專屬經紀與未來保留洽談唱片代理發行。
詢問為何在還沒確定和茄子蛋樂團簽約，就將計畫變更送審文化部？有料音樂表示，當時是希望同步進行，但坦言這方面確實有疏失，「對於期間未能善盡與樂團溝通的工作，造成流行音樂業界、文化部等的困擾，我們對此致上十二萬分的歉意，並希望能獲得樂團的諒解」。
文化部影視局表示，正在了解中，並將發函該公司請其說明，倘查證屬實，將依相關規定處理。1060313
(中央社)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範