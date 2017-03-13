提勒森18日訪陸 尋求制約北韓力量
美國國務卿提勒森即將前往東亞地區，進行上任後的首次外交訪問。外媒報導，提勒森18日將抵達北京，尋求對北韓金正恩政權有所制約的國際力量。
英國廣播公司（BBC）中文網今天報導，曾任埃克森美孚公司董事長兼執行長的提勒森（Rex Tillerson）是赫赫有名的「石油大亨」，之前並無任何從政經驗，也從未在白宮從事要職。
提勒森首次以美國最高級別的外交官員身分出訪東京、首爾和北京，聚焦於北韓飛彈問題、朝鮮半島的核僵局等議題，商討可能的應對方案。
報導指出，目前由聯合國主導對北韓的制裁效果微乎其微，大部分觀察家認為，唯有中國有能力使北韓金正恩政權改變目前的政策。
不過，美國積極推進在南韓部署終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導系統）的舉動，大大地激怒中國大陸。儘管美國官方表示，部署THAAD純粹用於防禦北韓的飛彈威脅，保護南韓和日本安全；但不為大陸所接受。
中國外交部長王毅8日曾力勸美國軍方停止在南韓部署THAAD，以換取平壤停止核武器和飛彈研發。但這項建議遭到美方拒絕。
根據行程，提勒森將於15日抵達東京，會見日本首相安倍晉三（Shinzo Abe）和外交大臣岸田文雄（Fumio Kishida）。
接著，提勒森17日將抵達首爾，與南韓代理總統兼總理黃教安（Hwang Kyo-ahn）和南韓外交部長尹炳世（Yun Byung-se）會晤。1060313
(中央社)
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