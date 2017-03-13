子瑜隊友爆戀愛ing Mina貼BamBam疑床照曝光！

TWICE日籍團員Mina，和公司男團「GOT 7」成員BamBam爆戀愛ing。（圖／取材自東網）

台灣正妹周子瑜所屬的女團TWICE人氣超夯，新歌《KNOCK KNOCK》引發熱潮，Twice穩坐國民女團寶座，並將在6月進軍日本，不過近日卻傳出團體日籍團員Mina，和公司男團「GOT 7」成員BamBam爆戀愛ing，還流出疑似兩人在床上的親密照。

TWICE日籍團員Mina與同公司的BamBam因親密合照，爆出緋聞，照片中MINA和BamBam親密頭靠頭自拍，並俏皮使用貓咪特效，由於燈光昏暗，照片流出後引發熱議，兩人關係更成為討論話題，不過也有人懷疑照片真偽。

對此，JYP娛樂表示，確實有此照片，不過兩人僅是同事，並非男女朋友，強調若破壞藝人聲譽，不排除採取行動。

(中時電子報)