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婦人羊水破，警國道開道助送醫。(蔡依珍翻攝)

婦人羊水破，警國道開道助送醫。(蔡依珍翻攝)

邱姓孕婦上周五在家破水，蔡姓丈夫急忙駕車準備帶愛妻前往林口長庚醫院，沒想到適逢周五上下班時間的返家車潮，又遇到下雨，車子卡在車陣中無法動彈，蔡男驚慌之餘，撇見一旁就是蘆竹警分局南崁派出所，連忙衝進派出所求援。

南崁所值班警立即派遣巡邏網警員陳冠廷、盧玉彬協助，由陳警以巡邏車鳴警示燈及警報器，在周五返家車潮車陣中開道，一路開往國道一號北上路段，15分鐘就抵達長庚醫院急診室。

邱姓孕婦進入產房不久即順利產下一子，母子均安，喜獲麟兒的夫妻倆頻頻感謝南崁警的熱心協助，直讚真的是「人民保母」。

(中時)