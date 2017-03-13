坑口彩繪村迎機捷旅客 按讚送草仔粿

蘆竹坑口彩繪村遠近馳名，坑口社區發展協會因應機捷正式通車，在3月推出「按讚送草仔粿」活動，希望把在地特色推廣出去。（蔡依珍攝）

蘆竹坑口彩繪村遠近馳名，每逢假日都吸引民眾前來攝影留念。（蔡依珍攝）

蘆竹坑口彩繪村遠近馳名，連韓劇也來取景，彩繪牆面超過1500坪，蘆竹區坑口社區發展協會因應機捷正式通車，在3月推出「按讚送草仔粿」活動，力拼粉絲按讚數破2000，短短2天就達標，將再繼續衝人氣，希望把在地特色推廣出去。

蘆竹區坑口彩繪村是坑口社區發展協會志工歷時多年彩繪的成果，從有百年歷史的蘆竹「誠聖宮」附近，擴大到周邊民宅與工廠圍牆，共分成4大區塊，包括誠聖宮周邊、彩繪二巷區、永純化工區、以及海山路沿線等。

彩繪的圖樣也相當多元，因坑口里民多以農立家，尤以昔日農忙、農村景象最為人稱道，近年來更發揮巧思增添互動性，像是正在犁田的水牛，鼻子多了條真正的麻繩，彷彿遊客正在拉牛。或是牆上的水龍頭，與古早幫浦結合，就真的會流出潺潺清水。

其他像是有柴火、蒸籠和炊煙冉冉升起的老灶腳，兒時回憶的柑仔店等，展現五、六十年代的台灣農村風情，獨特懷舊風格，連韓劇《爸爸，我來伺候你》也青睞前來拍攝。

蘆竹區坑口社區發展協會理事長徐慶和說，「坑口彩繪村」在桃園觀光導覽網，是蘆竹區第二名主題景點，僅次於五酒桶山步道，為了感謝所有參觀過坑口彩繪村的訪客，特別在3月的周六、周日舉辦回饋活動，只要在粉絲專頁按讚打卡，就送出當地志工媽媽每天親手新鮮現做的「草仔粿」，美味又健康，希望衝人氣，躍升蘆竹第一名。

(中時)