廣州打擊非法化妝品 籲民勇於檢舉
從今年2月分開始，廣州市根據市場化妝品抽檢情況，按照國家和廣東省食品藥品監督管理部門關於化妝品「四打一規」的有關部署，統籌全市監管力量，採取分級分類監管和重點整治相結合的手段，市、區、所三級聯動，展開為期半年的嚴厲打擊化妝品領域違法犯罪專項整治行動。
《廣州日報》13日報導，廣州市食品藥品監督管理局呼籲，民眾如發現涉嫌違法線索，請撥打12331或12345。民眾所舉報的違法行為一經查實，將按有關規定給予獎勵。
廣州市是大陸重要的化妝品生產、流通及集散地，也是化妝品原料集散地和化妝品代工企業的主要集中地，產業鏈完善，在國內外享有較高的知名度，市場佔有率很高。
目前，廣州全市共有化妝品生產企業1455家（其中，僅白雲區就有1125家），在全廣東所佔比例超過70%，約佔全國的40%。廣州市內有美博城、興發、怡發廣場等多個輻射全國的大型化妝品集中交易批發市場。
(旺報)
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