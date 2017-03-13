大陸試點建9座國家公園 最大台灣3倍

大陸試點建立大熊貓等9個國家公園，今年將推出國家公園體制總體方案。大陸全國人大代表、北京師範大學生命科學院教授張大勇日前表示，「可借鑑外國經驗，但不能全盤複製」。從平衡「保護」與「寓教於樂」的功能來看，未來大陸的國家公園走向將漸和世界接軌。

台灣國家公園網站13日也張貼有關大陸9個試點國家公園的消息。巧合的是，台灣現有國家公園也是9個，但兩岸國家公園面積相差很多，以台灣陸地面積最大的玉山國家公園為例，約1031平方公里。大陸目前規畫最大的大熊貓國家公園面積為12.3萬平方公里，比3個台灣還大。

2015年發布《建立國家公園體制試點方案》，提出透過國家公園體制試點，實現中國保護地體系的「保護為主」和「全民公益性優先」。截至2016年底，包括青海三江源共9個試點實施方案都已通過中央全面深化改革領導小組的審議。

大陸全國人大環境與資源保護委員會委員段強表示，大陸雖擁有自然保護區、森林公園等多種保護地類型，一些景區掛著「國家」的牌子，但這些都不是真正意義上的國家公園。國家公園應統一管理和規畫，可借鑑美國管理體制的經驗，建立大陸國家公園管理局。他舉例說，大陸有很多長城遺址，但目前不少野長城未列入保護計畫，也未進行旅遊開放，透過國家公園可以對各種類型的長城進行集中保護。

「要像保護眼睛一樣保護生態。」青海省委書記王國生表示，三江源地處青海省青藏高原腹地，是長江、黃河、瀾滄江三大江河的發源地。根據規畫，三江源國家公園將整合多個自然保護區，總面積達12.3萬平方公里，將以強化自然修復為主，保護冰川雪山、江源河流等生態系統。

為瀕危物種提供一個家，則是國家公園另個重要目標。根據試點方案，大熊貓國家公園橫跨四川、陝西、甘肅三省，總面積超過2.7萬平方公里，以保護大熊貓棲息地的原真性和完整性。成都大熊貓繁育研究基地研究中心主任侯蓉建議，盡快啟動《國家公園法》的立法，解決多頭管理等問題。

(旺報)