許效舜自爆差點向王彩樺告白　苗可麗曾對他一度燃愛苗

苗可麗、許效舜、王彩樺上節目大聊數十年情誼。（衛視中文台）

苗可麗、許效舜、王彩樺上節目大聊數十年情誼。（衛視中文台）

許效舜、王彩樺跟苗可麗3個老友一起上衛視中文台《一袋女王》，大聊相識數十年來的愛恨情仇，許效舜自爆上一段婚變情傷時，某次跟王彩樺去主持一個晚會，在上台前30秒的等待，突然湧起對王彩樺的情意，差點告白；苗可麗則誇許效舜人好，什麼話題都可以聊，連女人月事都可以跟他講，心靈契合到她一度燃起愛苗，覺得有這樣的伴侶還不錯，未料她語末補刀說，上天是公平的，因為他才華洋溢，詩、畫、主持樣樣行，所以讓他外表長這樣，讓許效舜聽了笑到無言。

許效舜感性回憶，當時的他突然發現身邊的王彩樺是這麼努力上進，並且為家庭打拼，自己突然深呼吸想跟王彩樺講些心裡話，正當要脫口告白時，舞台上就傳來：「歡迎節目主持人許效舜跟王彩樺」，讓他瞬間清醒，這一錯身就過了幾十年，王彩樺說，自己真的毫不知情，主持人曾國城虧說：「因為妳的字典從來就沒有許效舜！」

許效舜跟王彩樺也不約而同爆料苗可麗有個奇怪的禁忌，就是不准碰她的頭，而且是會翻臉並嚴厲警告：「敢碰我的頭髮就絕交！」她對瀏海更是在意，苗可麗解釋因為髮型亂掉會很醜，許效舜加碼爆苗可麗每次弄頭髮幾乎可以使用完一整罐髮膠，王彩樺也補槍：「蒼蠅飛進去是找不到出口的！」笑翻現場。

在吐槽對方的行徑時，王彩樺指責許效舜「愛當眾脫褲」常在後台直接換褲子，而不去更衣室，直笑內褲又醜又泛黃，還水桶腰；許效舜說王彩樺極度自戀，臉書每天都會跳出她好幾則自拍照，讓人不堪其擾。

(中時)