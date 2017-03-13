外媒：川習會 傳4月佛州登場

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外媒報導，根據消息人士指出，美國總統川普4月上旬將在他的佛羅里達州私人度假寓所與中國大陸國家主席習近平會面。

路透社引述美國媒體Axios報導，消息人士說，川普（Donald Trump）計畫4月間，在他的佛羅里達州馬阿拉哥私人度假寓所（Mar-a-Lago resort），與習近平會面2天。

報導指出，川習會的日子暫定為4月6日及7日。1060313

(中央社)