整過頭？ 妮可基嫚一周內腫成大餅臉

妮可基嫚在奧斯卡時還有鵝蛋臉(左)，但6天後再現身，已腫成大餅臉(右)。（圖／達志影像）

影后妮可基嫚（Nicole Kidman）上月底在奧斯卡頒獎典禮，因「海豹式鼓掌」引發熱議，而在奧斯卡結束6天後，她現身德國金攝影機獎（Golden Camera Awards），卻又因臉腫了一大圈造成話題，被質疑應是「修修臉」才有如此變化。

妮可基嫚2月底以一身刺繡露肩長禮服登場奧斯卡，絕美扮相被讚優雅，但當時還有小巧鵝蛋臉的她，本月4日到德國出席金攝影機獎，風光獲「國際最佳女演員」時，卻被發現腫成大餅臉，短短6天內，臉蛋明顯變圓許多。

而據澳洲《每日郵報》找來整形醫師的說法，認為雙頰變得豐厚，在體重增加的情況下是有可能的，「但在如此短的時間內，就可能是注射了填充物，不過，若打太多就會變成俗稱的『枕頭臉』（pillow face）」。

(中時電子報)