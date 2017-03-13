整過頭？ 妮可基嫚一周內腫成大餅臉
影后妮可基嫚（Nicole Kidman）上月底在奧斯卡頒獎典禮，因「海豹式鼓掌」引發熱議，而在奧斯卡結束6天後，她現身德國金攝影機獎（Golden Camera Awards），卻又因臉腫了一大圈造成話題，被質疑應是「修修臉」才有如此變化。
妮可基嫚2月底以一身刺繡露肩長禮服登場奧斯卡，絕美扮相被讚優雅，但當時還有小巧鵝蛋臉的她，本月4日到德國出席金攝影機獎，風光獲「國際最佳女演員」時，卻被發現腫成大餅臉，短短6天內，臉蛋明顯變圓許多。
而據澳洲《每日郵報》找來整形醫師的說法，認為雙頰變得豐厚，在體重增加的情況下是有可能的，「但在如此短的時間內，就可能是注射了填充物，不過，若打太多就會變成俗稱的『枕頭臉』（pillow face）」。
(中時電子報)
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