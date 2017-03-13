省道台16線新集集隧道 14、16日防災演練暫封閉

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公路總局南投工務段，將於3月14、16日上午，在省道台16線新集集隧道及林尾大橋，進行防救災演練，用路人請改道。

台16線新集集隧道，及林尾大橋地震防災演練，14日（星期二）上午10時至11時30分預演；16日（星期四）上午10時至11時30分正式演練，屆時，請用路人配合交管人員指揮，改道行駛替代道路。

(中時)