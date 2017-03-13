荷蘭大選 極右派民調下滑但仍強強滾
有「荷蘭川普」稱號，極右、反伊斯蘭的自由黨（PVV）黨魁懷爾德斯連續數週民調居冠後，支持率已見下滑。最新民調指出，他的政黨可能在國會大選席次居次，但仍可能翻轉預測。
法新社報導，荷蘭15日舉行國會大選，總理呂特（Mark Rutte）所屬政黨自民黨（VVD）預計可奪下23到27個席位，以最大黨之姿重返國會。不過，自民黨原在國會即將卸任的150席下院擁有40席次。
爭取第3任的呂特面臨自由黨懷爾德斯（Geert Wilders）的強大挑戰，呂特今天在海牙參加選舉活動對記者說：「我非常努力奮戰，要贏得這場選舉。」
呂特說：「我們現在民調領先，但是我仍認為我們應贏得更多席次。」
呂特警告說，「懷爾德斯仍可能贏得選舉」，指出去年令眾人大感意外的英國公投脫歐，及川普當選美國總統等事件。
最新民調顯示，懷爾德斯的自由黨可囊括19到23個席次。
懷爾德斯以煽動性的反伊斯蘭言論著稱，一頭金髮的他誓言要禁止穆斯林移民進入荷蘭，禁可蘭經，關閉清真寺。
懷爾德斯多次說，他認為自己肩扛制止西方「伊斯蘭化」的任務。他去年對法新社說：「我不是說，所有穆斯林都是壞人或恐怖分子，那麼說很可笑。」
「但我相信在伊斯蘭主導的國家...你會見到全然缺乏自由、民主、法治和公民社會。」
這次大選結果很可能引發艱困的結盟談判。兩個相當有歷史的政黨基民黨（CDA）和六六民主黨（Democrats 66）選前民調衝高，可能各取得18到20席位。
荷蘭選民約1290萬人，共28個政黨參選，選舉結果可能很分散，組成下一個聯合政府的談判可能需時數月。（譯者：中央社羅苑韶）1060313
(中央社)
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