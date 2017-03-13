澎湖新公車總站 柏油路上植樹

澎湖車船管理處新建總站，近期可望正式啟用，為合乎建管綠地規定，今天在公車行駛停靠的柏油道路上，植栽了10餘棵樹木，被網友指為就是「94狂」。

澎湖車船處長高文石表示，新建澎湖公車總站新建完成，預計4月間啟用，其中2至5樓旅館部分，今年2月辦理委外經營管理，由彩虹國際以10年5000多萬元得標，目前也希望趕在今年花火節時營運。

澎湖工務處長蔡賢表示，澎湖新建公車總站的綜商大樓，當初是申請建造時，建管法規就規定要有綠地的比例，才能取得使用執照，因此在法令未修正時，只能以權宜措施來植栽，以符合建管法規規定。

澎湖縣政顧問郁國麟也指出，這是為了取得使用執照的方式，應該可朝繳代金或找其他公有地來植栽方式來研究，但在植樹拍完照片後，施工單位已移除恢復原狀。1060313

(中央社)