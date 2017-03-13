印尼電子身分證弊案延燒 佐科威震怒

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印尼電子身分證貪污案持續延燒，多名現任及前任部長、官員、國會議員涉案，遭侵吞的公款高達1.7億美元。印尼總統佐科威對此震怒，要求相關單位徹查。

印尼電子身分證政策斥資6兆印尼盾，原本計劃從2010年開始，在全國推行以生物識別技術為基礎的電子身分證，並藉此建設全國人口數據庫，預計於2012年讓所有印尼公民都能使用電子身分證。

這種電子身分證的持有者會在全國人口數據庫中留下自己的指紋等各種數據，各地政府部門都可以刷卡查詢持證人相關訊息。

不過，這項計劃延宕多時，迄今未能實現。印尼肅貪委員會日前公布，多名現任及前任部長、官員及國會議員涉入電子身分證計劃的貪污弊案，中飽私囊大筆公款，金額高達1.7億美元。目前已有23名內政部官員被肅貪委員會傳喚。

佐科威表此弊案表示震怒，要求相關單位徹查。不過，他也相信肅貪委員會能以專業精神徹查此案，這也是人民的希望。

佐科威表示，因為電子身分證政策傳出弊案，因此民眾辦理電子身分證的時間會稍微延遲。1060313

(中央社)