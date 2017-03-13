傳川普邀習近平下月訪美 於佛州寓所舉行峰會
據美國網路媒體Axios報導，熟悉內情的美方官員透露，美總統川普打算邀請中國國家主席習近平於下月初到美國訪問，在川普位於佛羅里達州馬阿拉哥(Mar-a-Lago)寓所作客，並舉行兩天的高峰會談。
路透引述該媒體報導說，這次為期兩天的川習會談目前暫定為4月6日至7日舉行。但此訊息的準確性還有待進一步查證，目前媒體還未能聯繫上白宮與北京方面就此進行評論。
如果川習會面能如期進行，將會開啟美中兩國後續一連串雙邊會談，以解決近二個月來因川普言論引起雙方關係波折的問題。
上個月中國國務委員楊潔箎曾前往華盛頓與美方討論中美經濟與安全議題，曾任中國外交部長的楊潔箎此次訪美會見了川普及美國務卿提勒森(Rex Tillerson)。 川普在競選期間曾表示中國對美國的貿易現狀並不公平，還批評中國在南海島礁進行大規模擴建工程，還對北韓進行導彈與核子試驗的行為袖手旁觀。
報導說，川普上任後曾寫了封信給習近平，提議雙方要發展「建設性關係」，不久後雙方還通了電話。
去年12月川普未上任前因接了蔡英文總統的恭賀電話，並隨後表示美國不必受「一中政策」拘束，導致美中關一度出現緊張狀態。不過後來在川普與習近平通電話時，川普表示會繼續遵守美國的「一中政策」。
(中時電子報)
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