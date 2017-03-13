送貨員下跪道歉事件 宅急便：全力維護工作尊嚴

昨天網路上流傳宅急便人員跪在地上道歉的照片，源起指送貨人員因送貨的時間比預定時間晚到，造成收貨夫婦不滿，拒絕簽收，最後引起口角及被其夫婦毆打，最後送貨員下跪道歉。

雖然今網路上流傳各方訊息，而送貨員所屬的宅急便為統一集團旗下公司，今作出官方回應，「目前同仁的情緒較不穩定，公司先全力安撫，也同步釐清整個事件過程，如同仁有受到不合理的對待，公司將全力維護同仁的工作尊嚴。」。

其公關表示，同仁並未如網路所指受高層壓力而被逼休假，今天是因個人因素而排休，現在正協助同仁處理相關事宜，現時不方便透露其他細節。而該位宅配人員也在今早於臉書社團「爆料公社」發表聲明，表示高層並未要把事情壓下來，「希望別在（再）傷害我們公司的名譽了」。

(中時)