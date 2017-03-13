張小燕臨門一腳 卜學亮演205場《最後14堂星期二的課》

金士傑、卜學亮上TVBS《小燕有約》接受張小燕專訪。（果陀提供）

金士傑、卜學亮上TVBS《小燕有約》節目，張小燕爆料幫卜學亮接戲秘辛。（果陀提供）

金士傑、卜學亮上TVBS《小燕有約》接受張小燕專訪，兩人相差14歲，是摯友也是兄弟，更是情意篤實的師徒！（果陀提供）

金士傑、卜學亮（阿亮）主演的果陀劇場《最後14堂星期二的課》已在兩岸三地突破205場演出紀錄，兩人日前受邀上TVBS《小燕有約》，張小燕回憶，當年公司接到這部舞台劇演出邀約時，卜學亮說不要演，問他原因？他說台詞太多，擔心舞台上只有兩個人，自己很難完美詮釋，她身為引領卜學亮的師父，看弟子的潛力比他看自己清楚，為了不讓他放棄這大好機會，甚至代為回信給國際大導演楊世彭：「您放心，我再怎麼樣都會讓他演出！」就這樣狠狠一腳把阿亮踹出去，如今演出有成，連阿亮也最感激當年恩師的識人用人。

張小燕爆料，卜學亮是為人處事怕麻煩的處女座，當年剛踏入劇場界時，總是一開始說不要演、不要演，後來最搶戲的都是他！金士傑一旁點頭如搗蒜，說卜學亮在《步步驚笑》中也很出色，一出場魅力搶盡了所有人的鋒頭。

《最後14堂星期二的課》6年來演出205場，突破數十萬名觀眾熱淚盈眶，卜學亮表示他現在很難去看當初第一場時的演出帶，覺得現在看當年的自己總覺得格外青澀。張小燕笑說，青澀是因為當時他固執、不接受金士傑的「小筆記」，金士傑也說：「6年前阿亮的確比較小自以為，是一點而已！但不是不好，有時候某種堅持也是演員要對自己的認識。」如今卜學亮在金士傑眼中，全然是匹黑馬，用自己的特色及領悟力及後來的教化，在舞台上大放光采。

一位是張小燕多年老友，一位是最心愛的子弟兵，張小燕對《最後14堂星期二的課》的感情，從第1場欣賞到第101場、第201場都親自出席，熱情令人感動。卜學亮也表示，當自己的媽媽在台下站起來鼓掌叫好的畫面讓他很難忘，甚至卜媽媽還因為覺得兒子與金士傑同演而備感驕傲。

金士傑與卜學亮，兩人相差14歲，是摯友也是兄弟，更是情意篤實的師徒！兩人相處時間長，常在下戲後小酌幾杯，暢聊表演與人生，金士傑更開玩笑：「阿亮這幾年超過我所有的酒友！」以戲會友、以酒相惜，《最後14堂星期二的課》舞台上就兩位演員，也是難得可貴之事。

(中時)