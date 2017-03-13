防堵狂犬病 桃動保處發動稽查家犬貓
桃園市這個月起，將不定期派員到各大公園綠地或公共場所稽查，若發現犬貓未注射狂犬病疫苗或懸掛狂犬病疫苗注射頸牌，將對飼主祭出3萬元以上、15萬元以下罰鍰。
桃園市去年的狂犬病預防注射率達60％，為防止狂犬病入侵、提升至WHO的70％標準，將寄發通知書，提醒民眾每年都要為3月齡以上的犬貓注射狂犬病疫苗，並透過不定期不定點稽查，加強追蹤查核，確認飼主有完成當年度的狂犬病疫苗補強注射。
動保處表示，今年3月起開始寄發飼主狂犬病逾期注射通知單，以提醒飼主完成犬貓補強預防注射，也請飼主收到通知單時勿慌張，請攜帶犬貓及通知單，至鄰近動物醫院完成補強注射，如完成補強注射後，要記得索取狂犬病預防注射證明牌及證明文件。犬貓如已遺失、死亡或轉讓，請務必至動物醫院辦理變更。
動保處提醒，依《動物傳染病防治條例》第13條規定，飼主須為3月齡以上犬貓，每年1次定期施打動物狂犬病疫苗，違者可處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。另《動保法》規定飼主須為犬隻植入晶片寵物登記及為犬隻絕育，沒植晶片可處3千元至1萬5千元罰鍰，沒絕育又拒不改善可處5萬元至25萬元罰鍰，呼籲各飼主配合以免受罰。
(中時)
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