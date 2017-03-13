WSBL季後賽》別把我當病貓 王俐云單節14分電信逆轉勝
第12季WSBL，季後賽新增3戰2勝制交叉準決賽，13日首戰就上演精采逆轉秀，中華電信自半場12分落後，第4節王俐云獨攬14分包括兩記關鍵三分球，率電信69比63取得聽牌優勢。
王俐云此役20分、5籃板，其實她先前重感冒，打完比賽就發燒去醫院吊點滴，直到這周才稍微好轉，決勝節率領電信打出31比10攻勢，被教頭柯孟儀點名，該節兩顆三分球蔚為關鍵。「我第3節有一球看籃但沒投，教練有點生氣。第4節就提醒自己，有機會一定要多出手。」
原本可以說是新賽制的「受害者」，電信例行賽8勝7負居第2，以往是可以直接挺進冠軍戰，今年則要先過台元這關，柯孟儀笑說，「可能是老天爺要考驗我，但其實這對台元也是挑戰，看誰的表現夠穩定。」
電信傷兵黃虹瑛、劉嘉瑋持續缺陣歸期未定，即便潘姿吟歸隊仍然是只有8人軍，但柯孟儀只能秉持「阿Q」思想，「球員當然想上場，我也希望能有多一個人用，但不能冒著她們再度受傷的風險。以往我們還有7個人打，8個人算多了。」
(中時電子報)
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