日管處搶攻「穆斯林」旅遊市場，推清真認證

我要評比

日月潭雲品溫泉酒店，已取得穆斯林清真標章認證。（廖志晃攝）

日月潭雲品溫泉酒店，為穆斯林準備的椰棗（左上），讓旅客賓至如歸。（廖志晃攝）

穆斯林飲食清真，食材種類挑選和處理方式都不能馬虎。（廖志晃攝）

穆斯林占國際旅遊10％市場，目前，南投縣有日月潭雲品溫泉酒店等7家取得清真標章認證；日月潭風管處配合新南向政策，爭取穆斯林客源，致力推動教育課程，希望營造友善接待環境與相關軟硬體，讓穆斯林旅遊團持續來台。

日管處長張振乾表示，南投縣內獲得穆斯林清真標章認證業者，包括日月潭雲品溫泉酒店彩雲軒餐廳、日月行館萬象餐廳、九族文化村馬雅餐廳，埔里鎮台一楓樺卉館、友山尊爵酒店、蔡記東華食府，名間鄉森十八休閒農場。

雲品溫泉酒店副理謝欣潔表示，服務穆斯林旅客，客房提供膜拜毯和時間表，並以貼紙標註方位；而且，住房內不能放酒，還要擺放椰棗，讓穆斯林旅客有賓至如歸的感受。

日管處為開拓穆斯林旅遊巿場，將於3月24日下午2時至5時，在日月潭經典大飯店舉辦「穆斯林餐旅認證」教育訓練課程。報名專線：日管處遊憩課林小姐049-2341236。

張振乾表示，目前，國內穆斯林清真標章認證餐廳，多集中於北部地區，南投縣還有很大的拓展空間，日管處已於向山、水社、伊達邵等遊客中心，建立友善穆斯林公廁、祈禱室等公共服務設施；未來將於日月潭旅遊網站，規畫穆斯林建議遊程。

(中時)