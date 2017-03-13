日管處搶攻「穆斯林」旅遊市場 推清真認證
穆斯林占國際旅遊10％市場，目前，南投縣有日月潭雲品溫泉酒店等7家取得清真標章認證；日月潭風管處配合新南向政策，爭取穆斯林客源，致力推動教育課程，希望營造友善接待環境與相關軟硬體，讓穆斯林旅遊團持續來台。
日管處長張振乾表示，南投縣內獲得穆斯林清真標章認證業者，包括日月潭雲品溫泉酒店彩雲軒餐廳、日月行館萬象餐廳、九族文化村馬雅餐廳，埔里鎮台一楓樺卉館、友山尊爵酒店、蔡記東華食府，名間鄉森十八休閒農場。
雲品溫泉酒店副理謝欣潔表示，服務穆斯林旅客，客房提供膜拜毯和時間表，並以貼紙標註方位；而且，住房內不能放酒，還要擺放椰棗，讓穆斯林旅客有賓至如歸的感受。
日管處為開拓穆斯林旅遊巿場，將於3月24日下午2時至5時，在日月潭經典大飯店舉辦「穆斯林餐旅認證」教育訓練課程。報名專線：日管處遊憩課林小姐049-2341236。
張振乾表示，目前，國內穆斯林清真標章認證餐廳，多集中於北部地區，南投縣還有很大的拓展空間，日管處已於向山、水社、伊達邵等遊客中心，建立友善穆斯林公廁、祈禱室等公共服務設施；未來將於日月潭旅遊網站，規畫穆斯林建議遊程。
(中時)
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