秀海上兵力 日擬派最大護衛艦巡航南海

我要評比

3名消息人士說，日本計畫派出噸位最大的戰艦，從5月開始巡航南海3個月，進行二次大戰戰結束以來的最大型海上兵力展示。

路透社報導，中國大陸宣稱擁有幾乎全部的南海主權，日益強化的軍事出沒也引發日本和西方國家關切，美國定期舉行空中和海上巡邏，以確保航行自由。

服役僅兩年的直升機護衛艦「出雲號」（Izumo）7月赴印度洋與印度及美國海軍艦隊舉行馬拉巴爾（Malabar）聯合海上軍演前，將停靠在新加坡、印尼、菲律賓和斯里蘭卡。

消息人士說，出雲號將於8月返回日本。

知悉這項計畫的其中1名消息人士說，「目的是藉由派遣出雲號執行擴大任務，來測試它的實力」；還說「它將在南海與美國海軍一起展開訓練」。

日本海上自衛隊發言人拒絕對此發表評論。

日本並未宣稱擁有南海主權，但與中國存在東海主權爭議。

另1名消息人士說，日本有意在途經蘇比克灣（Subic Bay）時，邀請菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）登艦參觀；蘇比克灣位於馬尼拉以西大約100公里處。（譯者：中央社劉文瑜）1060313

(中央社)