死刑爭議 杜特蒂再轟歐美偽善
菲律賓國會執政黨陣營試圖立法恢復死刑，再次引起歐美國家關切。菲律賓總統杜特蒂今天再向歐美開砲，抨擊對方在人權議題上「偽善」。
杜特蒂今天在一場臉書直播的記者會上說，「說到歐盟，他們背負著歷史罪惡，他們侵略其他國家的土地，他們在強盛時就可以殺人，現在他們過上了好日子，就要來限制我們！」
他接下來把砲口指向美國說，「美國試圖投射人權衛士的形象，但他們自己也執行死刑。」
在杜特蒂的力推下，菲律賓眾議院7日三讀通過恢復死刑的法案，如果參議院未來也通過同樣的法案，兩版本整合後在國會聯席會議中過關，再由總統簽名即正式成為法律。
但眾議院通過恢復死刑法案引起歐洲聯盟及美國的關切，主管貿易事務歐盟執行委員馬姆斯壯（Cecilia Malmstrom）最近在馬尼拉警告，歐盟可能取消給予菲律賓的「歐盟普遍性優惠附加措施」（GSP Plus）待遇。
杜特蒂對此強勢回應，即使少了這些優惠，菲律賓依然可以生存下去。1060313
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。