死刑爭議 杜特蒂再轟歐美偽善

菲律賓國會執政黨陣營試圖立法恢復死刑，再次引起歐美國家關切。菲律賓總統杜特蒂今天再向歐美開砲，抨擊對方在人權議題上「偽善」。

杜特蒂今天在一場臉書直播的記者會上說，「說到歐盟，他們背負著歷史罪惡，他們侵略其他國家的土地，他們在強盛時就可以殺人，現在他們過上了好日子，就要來限制我們！」

他接下來把砲口指向美國說，「美國試圖投射人權衛士的形象，但他們自己也執行死刑。」

在杜特蒂的力推下，菲律賓眾議院7日三讀通過恢復死刑的法案，如果參議院未來也通過同樣的法案，兩版本整合後在國會聯席會議中過關，再由總統簽名即正式成為法律。

但眾議院通過恢復死刑法案引起歐洲聯盟及美國的關切，主管貿易事務歐盟執行委員馬姆斯壯（Cecilia Malmstrom）最近在馬尼拉警告，歐盟可能取消給予菲律賓的「歐盟普遍性優惠附加措施」（GSP Plus）待遇。

杜特蒂對此強勢回應，即使少了這些優惠，菲律賓依然可以生存下去。1060313

(中央社)