蘇格蘭擬再辦獨立公投　認為這回可過關

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蘇格蘭首席大臣施特金今天說，蘇格蘭下週將要求英國政府許可，於2018年秋天至隔年春天間再次舉辦獨立公投。她有把握這次獨立公投可過關。

路透社報導，施特金（Nicola Sturgeon）說，她相信她第二次發起的獨立公投可過關。

英國廣播公司（BBC）報導，施特金在愛丁堡（Edinburgh）官邸表示，蘇格蘭人民必須要能在「英國硬脫歐」及成為獨立國家之間作選擇。

自2014年以來至今的多數民調顯示，蘇格蘭人支持獨立的比例維持在45%左右，而且多數蘇格蘭人不希望再辦獨立公投。（譯者：中央社羅苑韶）1060313

(中央社)