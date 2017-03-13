內蒙包頭小飛機開航 2500元坐到飽

大陸民航交通和旅遊市場成長快速，小型飛機已在部分地區開始取代高鐵和高速公路。內蒙包頭機場13日開通飛往烏拉特中旗的航線，買月票竟只需500元（人民幣，下同），約台幣新2500元就能一個月內搭到飽。航空業者表示，短程航線小飛機在大陸市場將快速成長。

昨天部分旅客體驗了包頭至烏拉特中旗航線的試飛，紛紛點讚。「我是第一次坐這樣小的飛機，8個人的座位就像是專機一樣，飛起來還挺平穩，真是高大上。」張姓遊客表示，她還在微信朋友圈發了一句感慨「心煩時上空中轉一圈，豁然開朗」。

另一名搭機者表示，第一次坐在機長的身後，親眼看著開飛機時的狀態，真的很奇妙，感覺像在拍電影。而且200多元（人民幣，下同）的機票價格也合適，從包頭到烏拉特中旗240多公里，開車需近4個小時，坐飛機比開車方便多了。

這條航班由內蒙古通航公司承運，採用西斯納208B機型，共有9個座位，扣掉機長最多可載8名旅客。基於通用航空運輸的便捷性，未來的航線時刻也可根據旅客需求靈活安排。

包頭至烏拉特中旗航線計畫每周飛4班，周一、三、五、日執飛。全程飛行時間約50分鐘，全票價格460元。開航初期，旅客可購買到5折（230元）及以下折扣的機票。此外，針對經常乘坐飛機的旅客還推出月票優惠，開航有特價優惠月票，只要500元。

(旺報)