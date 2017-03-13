內蒙包頭小飛機開航 2500元坐到飽
大陸民航交通和旅遊市場成長快速，小型飛機已在部分地區開始取代高鐵和高速公路。內蒙包頭機場13日開通飛往烏拉特中旗的航線，買月票竟只需500元（人民幣，下同），約台幣新2500元就能一個月內搭到飽。航空業者表示，短程航線小飛機在大陸市場將快速成長。
昨天部分旅客體驗了包頭至烏拉特中旗航線的試飛，紛紛點讚。「我是第一次坐這樣小的飛機，8個人的座位就像是專機一樣，飛起來還挺平穩，真是高大上。」張姓遊客表示，她還在微信朋友圈發了一句感慨「心煩時上空中轉一圈，豁然開朗」。
另一名搭機者表示，第一次坐在機長的身後，親眼看著開飛機時的狀態，真的很奇妙，感覺像在拍電影。而且200多元（人民幣，下同）的機票價格也合適，從包頭到烏拉特中旗240多公里，開車需近4個小時，坐飛機比開車方便多了。
這條航班由內蒙古通航公司承運，採用西斯納208B機型，共有9個座位，扣掉機長最多可載8名旅客。基於通用航空運輸的便捷性，未來的航線時刻也可根據旅客需求靈活安排。
包頭至烏拉特中旗航線計畫每周飛4班，周一、三、五、日執飛。全程飛行時間約50分鐘，全票價格460元。開航初期，旅客可購買到5折（230元）及以下折扣的機票。此外，針對經常乘坐飛機的旅客還推出月票優惠，開航有特價優惠月票，只要500元。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。