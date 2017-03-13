北港公所宣導香盛期減少燃炮 盼炮屑減至100公噸以下
北港鎮公所針對民眾反映農曆3月媽祖遶境，信眾燃放鞭炮造成空氣、噪音與環境汙染問題，邀請消防局等相關單位研商，最後決議兼顧傳統文化與環境維護，13日起勸導信眾減少燃炮時間與數量，希望將炮屑減至100公噸以下。
北港朝天宮媽祖每年農曆3月19、20日遶境活動，信眾為向媽祖祝壽或還願，集資購買鞭炮施放，早年多為在地信眾施放，但近年來愈來愈多外地信眾參與，燃炮量激增，去年遶境2天下來，即清掃出約150公噸炮屑。
北港鎮長張勝智表示，由於媽祖遶境時燃放鞭炮地點過於分散，不僅事後不易清運炮屑，且拖延媽祖神轎入廟時間，因此今年將展開勸導，請信眾盡量集中燃放並減少燃炮量，希望將炮屑減至100公噸以下。
朝天宮董事蘇榮泉指出，信眾燃放鞭炮，主要是為了向媽祖祝壽或還願，但過猶不及，過多的鞭炮已影響媽祖神轎入廟時辰，打亂整個遶境時程，實非神明所樂見，呼籲信眾能夠自制。
(中時)
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