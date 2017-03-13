台灣鯛生態園區 互動設施行銷文化創意
「口湖漁類生產合作社」耗資2000餘萬元打造「台灣鯛生態創意園區」，陸續規劃「養殖生態互動池」、「超廣角螢幕解說區」等互動設施，讓民眾在遊戲中了解台灣鯛生態，用文創行銷台灣鯛產業。
「台灣鯛生態創意園區」佔地300餘坪，設有5大主題區，包括鮮魚百變舖、好滋味廚藝室、好滋味品嘗室、台灣鯛創意樂園、膠原蛋白美麗方程式，內有各種互動式設施，讓參觀民眾深入了解台灣鯛的發展史、養殖過程、加工產品。
合作社總經理王益豐表示，台灣鯛每年外銷市場達1、20億元，是台灣第1大養殖魚類，最初主要產品為鯛魚片，後來合作社陸續利用鯛魚鱗開發膠原蛋白相關產品，並成功把鯛魚尾巴變成高貴食品「魚翅」。
王益豐指出，園區內設有「養殖生態互動池」，民眾在聽取廣播介紹鯛魚時，可同時藉由投影設備與鯛魚互動；「超廣角螢幕解說區」由3個大螢幕組成，以影像與水霧模擬打撈鯛魚的情況，有如置身漁塭旁。
(中時)
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