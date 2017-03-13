扶輪社社慶舉辦捐血活動 民眾挽袖說讚
北港宗聖扶輪社13日舉辦創社慶祝活動，用捐血代替園遊會，由會長蕭淑娟號召會員在北港運動公園挽袖捐血，並由雲林縣瓊埔合作農場、弘陽食品提供在地加工產品相贈，吸引上百人共襄盛舉。
今天上午9點，北港宗聖扶輪社在北港運動公園舉辦社慶活動，今年首度以捐血活動取代園遊會，會長蕭淑娟表示，目前社會型態走向少子化與高齡化，捐血人數明顯減少，因此特別舉辦捐血活動，日後將常態舉行，減少血荒問題。
社員蘇嘉益經營辦桌事業與「阿甘薯叔」地瓜食品，提供各種辦桌美食供現場捐血民眾免費品嘗，地瓜食品則是最受歡迎的捐血贈品，弘陽食品也提供各種保健養生食品做為捐血贈品，大受歡迎。
(中時)
關鍵字：北港宗聖扶輪社
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