安唯綾轉性熱血恰查某 一開場朝黃騰浩猛吐
有「聲樂界林志玲」之稱的安唯綾，是師大聲樂系畢業的高材生。她在客家電視《勞動之王》劇中，不走音樂甜美路線，飾演一位為勞工發聲的熱血恰查某，不但十八般武藝樣樣精通，遇到輪胎壞了自己換，還為了調查工地意外事深入工地。就連最重要的第一集，不但沒有華麗出場，反而臉色發白、狼狽吐在黃騰浩身上，她不禁哀嘆：「哪有女主角一開場是這樣的啦！」
為了詮釋熬夜加班、身體不舒服想嘔吐，劇組特別為安唯綾準備了「八寶粥+威化餅」充當嘔吐物吐在黃騰浩身上。安唯綾表示，因為吐的時候臉壓在黃騰浩的腹部，導致吐出來的八寶粥跑到鼻孔裡面，害她完全不敢呼吸，深怕一不小心就把紅豆吸進去，還好導演及時喊卡：「拿衛生紙救她一下！」安唯綾笑說，以前還蠻愛吃八寶粥的，在吐了好幾次之後，現在看到八寶粥就害怕！
安唯綾與黃騰浩在《勞動之王》劇中是工運團體「勞提盟」搭檔，兩人常需要一起出任務訪查勞工案件。但因為角色設定，碰到許多狀況，不是黃騰浩一肩扛起，反而是由安唯綾挺身而出解決，例如深入工地與工人搏感情，幫忙抬鐵架、指揮交通等。安唯綾開玩笑說，雖然這次在《勞動之王》劇中徹底「勞動」雙手，幸好自己私底下個性還蠻MAN的，不喜歡凡事求助於人，所以拍起來也算得心應手。
《勞動之王》由黃騰浩、安唯綾、古斌、張靜之、羅思琦等人主演，劇情取材自探討過勞案例、職場現象與對策的《過勞之島》專書。黃騰浩及安唯綾陰錯陽差下同時來到「勞動權益提升聯盟」（簡稱勞提盟）工作，開始面對一個接一個勞動事件，包括工殤、超時、過勞、惡意欠薪、無預警解聘…等問題，兩人在埋頭調查、處理這些狀況的同時，自己的「勞動意識」在無形中也逐漸茁壯。
(中時)
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