專家：陸國家公園應畫保護區禁開發

學者專家認為，未來大陸的國家公園應該像美國國家公園統一管理，並畫定一些保護區，不允許任何開發。但大陸和美國很大的不同是，美國許多國家公園位於人口稀少區，但大陸國家公園許多都位於人口稠密區。

以大熊貓國家公園為例，有人估算，為成立國家公園，至少有20萬人需遷移，這還不包括其他周邊影響。也就是說，光是成立一座國家公園，就是一個超級大工程。

美國黃石國家公園是全世界第一個國家公園，在1872年成立，國家公園也逐漸成為世界性概念。在大陸試點建立大熊貓等9個國家公園後，大陸的國家公園概念較過去更明顯，形象也更確認，包括對自然環境、野生動物、歷史人文等多面向的關注和保護，描繪出大陸國家公園的基本樣貌。

對幅員廣大的大陸來說，初步試點規畫了9個國家公園，有人認為依然不足，在全國政協副主席、民進中央第一副主席羅富和看來，最具保護價值的自然遺產正好分布在乾旱荒漠區域。

羅富和發現，9處試點中唯獨缺少占國土面積將近1/3的荒漠類型試點，他建議增設庫姆塔格（荒漠）國家公園體制試點，跨新疆、甘肅、青海三省區。如果建議成功，20萬平方公里的面積將成為大陸最大的國家公園，是三江源國家公園的1.6倍。

專家認為，目前在大陸已有數千個自然保護區、景區或歷史文化保護區，但大多缺乏經費，因此往往優先考慮有利可圖的旅遊業，而忽視環境保護，是迫切要解決的重要課題。

(旺報)