小英爆母姊反對同婚？ 府：從未有過這樣談話

媒體報導，面對婚姻平權議題，總統蔡英文說，家人也一天到晚打給她表達反對。對此，總統府晚間澄清，總統從未有過這樣的談話。

總統府表示，上報一則以〈同婚入法壓力大 蔡英文：姊一天到晚打電話给我，她們也反對〉為題報導，引用不正確消息來源稱，總統曾就婚姻平權議題有「你們不要再來跟我抱怨了，我的壓力也很大……」等談話。

總統府強調，事實上，總統從未有過這樣的談話，為免錯誤訊息混誤輿情，特此說明，也請該刊善盡查證責任，立即更正相關報導。

(旺報)