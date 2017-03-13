糖尿病婦發燒以為是感冒，竟是肝膿瘍！

我要評比

南投醫院肝膽腸胃科醫師賴馨吾，提醒民眾不可輕忽肝膿瘍！（南投醫院提供）

南投50歲糖尿病婦女，多日發燒不退、覺得疲倦、喘，以為是感冒；經過衛福部南投醫院醫師安排檢查，發現竟是細菌引起的「肝膿瘍」，並且引發敗血症！後來進行肝膿瘍超音波引流，及抗生素治療後，症狀已改善。

南投醫院感染科醫師廖嘉宏表示，患者經抽血檢查，發現白血球及發炎指數等異常上升，經肝臟超音波檢視後，發現肝臟左葉有一顆約3x3公分的葉片狀病灶，經電腦斷層檢查確定為肝膿瘍。

肝膽腸胃科醫師賴馨吾表示，肝膿瘍簡單說就是肝臟受到感染而化膿，大多是細菌所引起，經常發生在免疫力不佳以及糖尿病患者身上，患者的肝臟無法自行清除病菌，導致病菌在肝臟內增長，而產生肝膿瘍，若未適當治療，可能會引發菌血症、敗血症，嚴重者會有生命危險！

南投醫院院長洪弘昌表示，南投醫院近年來不斷精進醫療技術和設備，進行「肝膿瘍超音波引流治療」，無需奔波至外地；民眾若有不明原因發燒不退等症狀，請盡早尋求專業醫師診療，以利診斷並進行有效治療。

(中時)