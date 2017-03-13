以戰逼和 菲軍方降伏逾百菲共游擊分子
在菲律賓政府與菲律賓共產黨同意恢復和談之際，菲律賓國防官員表示，過去近1個半月以來，已有超過100名菲共游擊分子被擊斃、被擒或投降。
菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）今天在電視訪問中表示，雖然政府與菲共已同意恢復和談，但在雙方尚未宣布停火之前，政府軍會繼續追剿菲共游擊隊「新人民軍」。
羅倫沙納說，「士兵們從終止停火及和談以來，即持續進行清剿行動，我們佔了上風，繳獲許多槍枝及土製炸彈。」
菲國歷任政府與菲共的和談停停走走，總統杜特蒂去年6月底上任後，立即與菲共重啟和談，但和談於去年8月因政治犯釋放問題再次破裂，菲共開始襲擊政府軍，杜特蒂於今年2月4日決定終止和談。
但經過3月10日至11日在荷蘭烏得勒支（Utrecht）舉行的非正式談判，菲政府與菲共再次同意於4月恢復和談。
軍方在和談破裂後採取「以戰逼和」的策略，羅倫沙納引述軍方報告說，士兵們從2月4日迄今，擊斃22名菲共游擊隊員、生擒15人，其餘60多人投降，政府軍繳獲了70把槍枝。
羅倫沙納說，政府軍在接到馬拉坎南宮的正式停火通知之前，會繼續打擊新人民軍。
另方面，軍方懷疑菲共和談誠意，認為這只是對方休養生息的策略，但會聽從三軍統帥-也就是杜特蒂總統的指示。1060313
(中央社)
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