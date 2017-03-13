候鳥炒房？海南三亞7成購屋者是外地人

中國大陸海南省三亞市每年吸引數以萬計的退休人士前來避寒，如同「候鳥」南遷一般，這股遷徙潮也反映在購屋置產方面。大陸官方統計，7成在當地買房子的人，不是三亞居民。

綜合英國廣播公司（BBC）、法新社等外媒報導，三亞原本是一個落後漁村，現在有許多高檔飯店，也是豪華遊艇的聚集地，素有「中國版的佛羅里達州」之稱。

三亞學院專門研究養老保障的教授黃誠表示，三亞每年冬天吸引60至70萬老人家，差不多是當地人口的兩倍。

其中，約一半「候鳥」是來自中國東北省份，如黑龍江、吉林和遼寧省，這些地方的冬天氣溫低至攝氏零下30度，吸引許多東北的退休人士南移至三亞。

這種南遷現象自2000年開始，三亞吸引許多人前來買房子和做生意，這些人又邀請親朋好友加入，「雪球效應」愈滾愈大，移居三亞的外來客人數也愈來愈多。

黃誠指出，在三亞過冬天的退休人士，有1/3主要是鋼鐵、煤礦工人，但也有一批較富裕的人在這兒買房子。

不少當地人說，這些「候鳥」湧入造成生活上的壓力，帶來房地產及食品價格上漲的問題。

中國大陸三亞新聞網之前報導，中共三亞市委書記嚴朝君說，會號召這些「候鳥」群體擔任生態建設、城市管理的志工，維護當地良好的生態環境，促進「候鳥」和當地人的和諧氣氛。1060313

(中央社)