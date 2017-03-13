南韓：無證據顯示中國因薩德報復南韓

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香港信報報導，南韓企劃財政部長官柳一鎬指出，現時並無確切證據顯示中國因南韓部署「薩德」系統而報復南韓，因此尚未對中國採取任何行動。

柳一鎬表示，如果韓方想將之訴諸法庭，就需要拿出證據，但現時尚未掌握任何證據，因此無法採取行動。他強調，倘若有必要，南韓將「確信地」對中國採取行動。

他稱，首爾政府正設法安排在本周末於德國舉行的二十國集團(G20)財長會議時，與中國財長進行會談，但尚未定案。

(工商)