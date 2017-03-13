八掌溪沿岸 黃金風鈴木盛開中

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嘉義市八掌溪沿岸的黃金風鈴木，目前已經盛開。星期一上班日還是吸引了許多賞花及拍照的民眾。(余信賢攝）

嘉義市八掌溪沿岸的黃金風鈴木，目前已經盛開。星期一上班日還是吸引了許多賞花及拍照的民眾。(余信賢攝）

嘉義市八掌溪沿岸的黃金風鈴木，目前已經盛開。星期一上班日還是吸引了許多賞花及拍照的民眾。(余信賢攝）

嘉義市八掌溪沿岸的黃金風鈴木，目前已經盛開。星期一上班日還是吸引了許多賞花及拍照的民眾。

(中時)