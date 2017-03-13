南華大學聽障生毛秀玲 獲全球熱愛生命獎學金

即使聽不到，也無法用言語表達，但仍為自己的興趣努力，日前獲得全國身心障礙者技能競賽家具木工類「銀牌」，這是南華大學重度聽障生毛秀玲，同學都稱他聽障設計天使；13日也獲周大觀文教基金會頒發2017年全球熱愛生命獎學金。

就讀南華大學創意產品設計學系三年級的毛秀玲，一出生即經醫生診斷為重度聽障，更慘的是她的雙親也是重度聽障人士，所以她的父母在工作上也是常常碰到困難，高勞力、低薪水，還要扶持四個子女長大，一路走來十分艱辛。

毛秀玲今日上午接受周大觀基金會頒獎表揚，以吱唔不清的語言，努力表達心中感謝，雖然在座多數人不一定聽懂她說的話，但每個人都看見她對生命的熱情。

毛秀玲自小因為自己聽不到而感到沮喪和自卑，排斥開口說話，擔心別人的異樣眼光。她表示，不管怎麼努力去接受聽力語言治療課程，都無法和正常人一樣，也無法聽清楚別人所說的語言，和正常生一樣去上課求學做討論。

毛秀玲在求學過程中，遇到許多願意協助、關愛她的老師及同學，這份溫暖融化她的自卑感，並在老師鄭順福的指導與鼓勵之下，激發出她的創作潛力，訓練她的基本功，並透過創意設計展現生命力，榮獲校內外多項設計大獎，同學都稱讚她為聽障設計天使。

(中時)