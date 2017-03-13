疑久病厭世 50歲男自焚又跳樓

嘉義縣新港鄉一名50歲林姓男子，疑久病厭世，13日凌晨2點多從自家3樓陽台自焚又跳樓，警消獲報到場時，林男已明顯死亡。

死者弟弟向警方表示，案發當時自己正在熟睡，突被巨大聲響所驚醒，隨即姪子衝到他房間，跟他說「大伯跳樓了」，他立即衝到一樓開啟鐵捲門，就看見大哥趴在馬路上，頭顱破裂，鮮血直流，而上半身還起火燃燒。

警方調查，林男久病在身，一週前曾就醫，發現雙腿患有血管疾病，家屬也透露，林男近期有跟家屬交代後事，聊天悲觀，有輕生跡象。家屬向警方表示，死者之前生活作息都很正常，都會幫忙家裡做家事，但最近生活作息改變，例如：原本喜歡下樓看電視聊天，變為很少接觸電視，聊天的內容很悲觀，還曾跟母親交代後事。死者母親向警方轉述，死者曾提到，這兩天如果自己中風過世，後事隨便處理就好，反正就活到這把年紀了，未料卻發生憾事。

警消趕到現場發現林男已無生命跡象，身上衣褲部分遭燒毀，死者房間內無燒灼痕跡，陽台有3支打火機，房間內有2瓶玻璃瓶裝酒精，有一瓶還沒打開，但沒有找到遺書。初步研判林男可能澆淋酒精後在陽台自焚從3樓躍下，頭部直接撞擊地面死亡。

★珍惜生命，再給自己一次機會

(中時)