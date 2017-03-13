限韓令傷經濟 南韓提議開韓中部長會議

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南韓產業通商資源部長官周亨煥今天在記者會上表示，日前向中國新任商務部部長鍾山致賀電時提議，希望盡早見面商討「限貿反薩」措施。

南韓「聯合新聞通訊社」報導，周亨煥表示，雙方正在工作層級溝通有關韓中貿易部長會談事宜。他強調，南韓政府對近來涉及「薩德」（THAAD，終端高空防衛系統）的一連串狀況深感憂慮，並持續密切關注事態發展。

周亨煥同時表示，已直接向中國傳達南韓的擔憂，如有必要，還將在多邊場合力陳隱憂，南韓正在透過外交安全等管道，多管齊下應對中國大陸的舉措。

周亨煥已於10日會晤南韓4大企業集團副總裁，本週還將與對中國大陸投資規模較大的南韓企業高層見面。1060313

(中央社)