傳北韓將6度核試 陸盼各方冷靜負責
媒體報導，北韓正在準備進行第6次核試，對此，中國大陸外交部發言人華春瑩今天表示，中方反對北韓核試立場明確、一貫。目前朝鮮半島形勢複雜敏感，希望各方冷靜克制，負起自己的責任。
多家美媒引述美國北韓分析網站「北緯38度」（38North）9日公布的一組觀測衛星照片指出，北韓似乎正在準備進行第6次核子試驗，且規模可能是上一次的10倍以上。
根據中國大陸外交部例行記者會文字實錄，華春瑩今天被問及此事時表示，中方反對北韓核試的立場是明確和一貫的。
她表示，當前朝鮮半島形勢高度複雜敏感，任何可能加劇半島局勢緊張的舉動都是不可取的。希望相關各方都保持冷靜克制，負起自己的責任，不要採取進一步相互刺激和加劇局勢緊張的行動。1060313
(中央社)
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