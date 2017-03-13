廣州南沙港為母港 雲頂夢號4月開日本新航線
雲頂香港「星夢郵輪」13日在廣州宣布，旗下豪華郵輪「雲頂夢號」4月2日將開啟以廣州南沙港為母港的6天5晚全新日本航線，到訪沖繩那霸及宮古島。至於此時赴日旅遊是否存在核輻射安全問題，雲頂香港銷售高級副總裁袁萍表示，該航線可保障遊客免於核輻射威脅，因為沖繩和宮古島都位於日本南部，遠離福島地區。
雲頂夢號排水量達15萬噸，高18層，可搭載3400名遊客並配備2000名船員，是亞洲最大最寬敞的郵輪之一。著眼於華南地區郵輪市場，雲頂夢號2016年11月以廣州南沙港、香港為雙母港，分別營運「南沙—越南峴港—下龍灣—南沙6天5晚」和「香港-公海-香港」兩個航次。從4月2日起至10月13日，日本航次將代替越南航次。
沖繩和宮古島均是日本熱門的島嶼度假勝地，擁有獨特絢麗的海底世界，及精緻的美食、世界遺產名錄古跡等遊玩元素。沖繩旅遊局屆時將舉行首航歡迎儀式，日本跨界設計師鶴田奈央子也將在雲頂夢號上舉辦新式和服秀。
雲頂香港透露，今年12月開始，雲頂夢號將離開廣州南沙港，轉而以新加坡為母港開啟菲律賓新航線。星夢郵輪旗下第二艘郵輪世界夢號屆時將接替雲頂夢號進駐南沙港。
(旺報)
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