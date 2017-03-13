白色情人節逛SOGO忠孝館 限量送白玫瑰

太平洋SOGO忠孝館因應明天（14日）是White Day白色情人節，首度企畫開店迎賓浪漫禮，11時起情侶一起逛街送白色玫瑰；14至19日服飾樓層加碼，凡在B1/1F鞋區/2F-7F/10F消費可同享白玫瑰，共限量300朵，送完為止。此外，復興館14日當天女鞋/內衣/5F&6F指定白色商品9折。

(中時)